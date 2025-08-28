- Дата публікації
Очільниця Єврокомісії в розмові з Трампом згадала про "сталевого дикобраза"
Очільниця Єврокомісії наголосила на необхідності посадити за стіл переговорів президента держави-агресорки Володимира Путіна.
Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала президенту США Дональду Трампу, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Про це вона написала у своєму дописі в соцмережі Х.
Фон дер Ляєн зазначила, що США та Європа повинні «забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза».
«Європа повною мірою відіграє свою роль. Наш оборонний інструмент SAFE, наприклад, буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил», — наголосила вона.
Як відомо, SAFE (Security Action for Europe) — це новий оборонний фінансовий інструмент Європейського Союзу обсягом 150 мільярдів євро, спрямований на спільні закупівлі, посилення виробництва оборонної продукції (боєприпасів, дронів, систем ППО) та інтеграцію оборонної промисловості країн-членів та партнерів, зокрема України.
Урсула фон дер Ляєн зауважила, що її розмови із Зеленським і Трампом відбулися після масованого удару по Києву, який уразив офіси ЄС в українській столиці.
Очільниця Єврокомісії наголосила на необхідності посадити за стіл переговорів президента держави-агресорки Володимира Путіна.
Нагадаємо, цього тижня у Нью-Йорку повинна відбутися зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з українською делегацією. Основними темами переговорів стануть гарантії безпеки для України та підготовка до потенційної двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського з російським президентом Путіним.