«Очищення» через трубу смерті: росіяни лізуть у трубу, де гинули їхні солдати

Росіяни лізуть у трубу, де гинули їхні солдати, щоб очиститися

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Росіяни лізуть через шматок газової труби, у якій під час наступу на Суджу загинули їхні солдати, щоб отримати «благодать» та «очищення».

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що трубу, у якій гинули російські солдати під час їхнього наступу на Суджу, тепер освятили, і до неї почали лізти люди, щоб «отримати благодать».

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Дата публікації 14:50, 28.03.25 Кількість переглядів 10 Хочуть отримати "благодать": росіяни лізуть у трубу, в якій гинули їхні солдати

Раніше український військовий Мирослав Гай стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко додав, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши «авдіївський» спосіб проникнення в наш тил. Проте план не вдався.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.

Згодом стало відомо, що росіяни, які лізли газопроводом у Суджі, страждають від важкої хвороби легенів.