ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
766
Час на прочитання
1 хв

«Очищення» через трубу смерті: росіяни лізуть у трубу, де гинули їхні солдати

Трубу, у якій гинули російські солдати під час їхнього наступу на Суджу, освятили.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Труба Суджа

Росіяни лізуть у трубу, де гинули їхні солдати, щоб очиститися

Росіяни лізуть через шматок газової труби, у якій під час наступу на Суджу загинули їхні солдати, щоб отримати «благодать» та «очищення».

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Відомо, що трубу, у якій гинули російські солдати під час їхнього наступу на Суджу, тепер освятили, і до неї почали лізти люди, щоб «отримати благодать».

Раніше український військовий Мирослав Гай стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко додав, що армія РФ намагалася використати газопровід у Суджі, повторивши «авдіївський» спосіб проникнення в наш тил. Проте план не вдався.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.

Згодом стало відомо, що росіяни, які лізли газопроводом у Суджі, страждають від важкої хвороби легенів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie