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Оцінка перемовин Байдена і Путіна та бойкот Австралією зимової Олімпіади. П'ять новин, які ви могли проспати

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Оцінка перемовин Байдена і Путіна та бойкот Австралією зимової Олімпіади. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

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П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Президент США Джо Байден поінформував лідерів європейських країн-союзників про свою розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери європейських країн закликали Росію до деескалації напруженості на українському кордоні і підтвердили підтримку територіальної цілісності України. Читати далі –>
  • Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї. Читати далі –>
  • У Німеччині внаслідок зіткнення танка з позашляховиком на військовому полігоні "Берген" у Нижній Саксонії загинули двоє військовослужбовців. Читати далі –>
  • Регулятори Європейського Союзу оголосили про схвалення поєднання різних вакцин проти COVID-19 як під час первинного курсу щеплення, так і під час ревакцинації. Читати далі –>
  • Щотижневий показник смертності від COVID-19 у світі зріс на 10%. Так, у період від 29 листопада до 5 грудня від ускладнень коронавірусу померли понад 52 тисячі людей. Читати далі –>
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