Оцінка перемовин Байдена і Путіна та бойкот Австралією зимової Олімпіади. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Президент США Джо Байден поінформував лідерів європейських країн-союзників про свою розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери європейських країн закликали Росію до деескалації напруженості на українському кордоні і підтвердили підтримку територіальної цілісності України. Читати далі –>
- Австралія приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї. Читати далі –>
- У Німеччині внаслідок зіткнення танка з позашляховиком на військовому полігоні "Берген" у Нижній Саксонії загинули двоє військовослужбовців. Читати далі –>
- Регулятори Європейського Союзу оголосили про схвалення поєднання різних вакцин проти COVID-19 як під час первинного курсу щеплення, так і під час ревакцинації. Читати далі –>
- Щотижневий показник смертності від COVID-19 у світі зріс на 10%. Так, у період від 29 листопада до 5 грудня від ускладнень коронавірусу померли понад 52 тисячі людей. Читати далі –>