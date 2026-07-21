Одягнув форму і розбагатів: шахрай у Ніцці "обчистив" туристів з України на 100 тисяч євро

Ніцца / © pixabay.com

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У Ніцці (Франція) чоловік у формі чотиризіркового готелю представився носієм багажу та обдурив українських туристів. Скориставшись підробленою карткою доступу, злодій виніс із їхнього номера речі на суму близько 100 тис. євро.

Про це повідомляє Le Figaro.

У чотиризірковому готелі Ніцци неподалік від знаменитої Англійської набережної 17 липня чоловік, який видавав себе за працівника закладу, пограбував номер двох українських туристів. Загальна вартість викраденого майна становить близько 100 тис. євро.

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Ймовірний злочинець віком приблизно 50 років скористався довірою гостей AC Hotel by Marriott. Він був одягнений у форму та представився працівником готелю.

«Один чоловік видавав себе за носія багажу готелю, одягнувши відповідну форму, і запропонував українським туристам допомогти підняти валізи, після чого обмінявся з ними картками доступу до номерів. Він залишив собі справжню, а їм віддав підроблену», — розповіло джерело в поліції.

Поки туристи пішли на вечерю, чоловік, за попередньою версією, скористався справжньою карткою та проник до їхнього номера. Після повернення гості виявили, що не можуть відчинити двері, адже отримана ними картка виявилася підробленою.

Коли номер відчинили, всередині вже не було цінних речей. За словами свідка, «у ньому вже нічого не залишилося».

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Розслідування за фактом «кваліфікованої крадіжки» передали Службі судової поліції Ніцци. Про це повідомив прокурор міста Дамієн Мартінеллі.

«Поліцейське розслідування дасть змогу встановити, чи був злочинець один, чи діяли кілька осіб, визначити спосіб скоєння злочину та точний розмір завданих збитків», — повідомило журналістам джерело в поліції.

До слова, українцям слід звернути увагу, що під час відпочинку в Італії туристи часто стикаються з прихованими платежами та шахрайством. У ресторанах до рахунків домальовують зайві напої та стягують обов’язкове «коперто» за сервіс. У кафе мандрівникам нав’язують приховані доплати за добавки до морозива, через що дві порції можуть коштувати рекордні 44 євро, а також беруть окрему плату за поділ страв навпіл.

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