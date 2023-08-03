Один день із життя Лукашенка: фейковий президент у полі пообідав із комбайнерами (фото)

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко прийшов на поле, аби перевірити, чи вродила пшениця.

Про це повідомляє державне пропагандистське видання "Белта", яке і опублікувало фотографії.

Там його зустрічили комбайнери, яким якраз привезли гаряче харчування. Фейковий президент пообіцав разом із робітниками. У їхнє меню входило гороховий суп з картоплею, картопляне пюре, котлета, свіжий огірок, чай із цукром, хліб та булка. Йому дуже сподобався гороховий суп. Він був вражений ним.

"Ну нічого", - позитивно оцінив він суп.

Лукашенко прийшов у пшеничне поле та пообідав із комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Лукашенко прийшов у пшеничне поле та пообідав із комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Лукашенко прийшов у пшеничне поле та пообідав із комбайнерами / Фото: БЕЛТА

Нагадаємо, Лукашенко запевняє, що "Вагнер" не вирушав до кордону з Польщею. Він переконує, що "вагнерівці" у Білорусі начебто лише передають бойовий досвід білоруським військовим.