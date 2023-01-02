Один гелікоптер злітав, а другий заходив на посадку: стали відомі подробиці авіакатастрофи в Австралії

Сьогодні, 2 січня, в австралійському штаті Квінсленд біля популярного тематичного парку Seaworld над пляжем Gold Coast зіткнулися два вертольоти. Внаслідок аварії загинуло четверо людей, ще 13 поранено.

Про це пише видання Sky News.

Як уточнюється, один з вертольотів після зіткнення зміг успішно приземлитися на піщану мілину, пасажири, які перебували на борту, не постраждали. Проте троє пасажирів іншого вертольота загинули в результаті зіткнення, ще двоє перебувають у критичному стані.

Місцеве видання Gold Coast Bulletin повідомило, що за уточненою інформацією, загинуло чотири особи — три пасажири та пілот.

Як повідомляє місцева служба швидкої допомоги, усього внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 13 людей.

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At least four people have been killed and more are injured after two helicopters crashed this afternoon at Sea World on the Gold Coast. @JayneAzzo #9News



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Інцидент стався вдень о 14:00 за австралійським часом, тому в парку було багато людей, зокрема числі сімей з дітьми.

Одна з жінок, яка перебувала в цей час на пляжі, розповіла, що аварія сталася, коли один гелікоптер злітав, а другий саме заходив на посадку.

Наразі з'ясовуються причини та обставини трагедії. Австралійська поліція розпочала розслідування.

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