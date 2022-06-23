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Один із найбільших у світі виробників фарб Tikkurila йде з Росії

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Один із найбільших у світі виробників фарб Tikkurila йде з Росії

Фото: Facebook/Tikkurila

Фінський виробник лакофарбової продукції Tikkurila йде з російського ринку через 27 років офіційної присутності.

У Росії компанія мала два виробничі майданчики.

Відповідну заяву розміщено на корпоративному сайті Tikkurila.

"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на мінімальному рівні, PPG (ред. - власник Tikkurila) ухвалила рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", - йдеться у заяві компанії.

Варто зазначити, що продукція Tikkurila в Росії виробляється на двох виробничих майданчиках, розташованих у Санкт-Петербурзі. Логістичні центри компанії розташовані в Санкт-Петербурзі, Копійську, Новосибірську та Митищах.

Tikkurila - провідна скандинавська компанія, що займається фарбами, з досвідом, який охоплює десятиліття. Компанія працює в 11 країнах, У 2020 році дохід компанії склав 582 млн євро. У червні 2021 року Tikkurila стала частиною PPG

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 120-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Водночас міжнародні та європейські компанії заявили про вихід з російського ринку.

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