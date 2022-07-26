Один із найбільших виробників пакувань для харчових продуктів Tetra Pak йде з ринку РФ

Корпорація Tetra Pak оголосила про повне виведення свого бізнесу з Росії.

Шведсько-швейцарська корпорація Tetra Pak, яка є одним із найбільших світових виробників пакувальних матеріалів для харчової продукції, оголосила про повне виведення свого бізнесу з Росії.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті компанії.

Там вказано, що рішення пов’язане з кумулятивним впливом обмежень на експорт до Росії, що призводить до нестабільності ланцюжка постачань. Внаслідок цього у компанії "не залишається іншого виходу, окрім як покинути країну".

"Це слідує за попереднім рішенням компанії призупинити всі нові інвестиції та проєкти в Росії, обмеживши свою діяльність лише підтримкою продуктів першої необхідності для клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Tetra Pak погодила передання свого російського бізнесу місцевому керівництву. Це мінімізує вплив на працівників і дасть змогу "підтримувати доступ споживачів до основних харчів".

Після цього передання прав власності нова компанія працюватиме як незалежна юридична особа під новою назвою і не буде афілійованою з Tetra Pak. Це означає кінець 62 років присутності Tetra Pak у Росії.

Нагадаємо, Samsung продовжує працювати в Росії за "сірими схемами".

Читайте також: