"Один із найскладніших обмінів від часів холодної війни": Байден зустрічався з Шольцем щодо Навального — WSJ

Як зазначено у виданні The Wall Street Journal, впродовж шести років російський диктатор накопичував американських затриманих, зміцнюючи свою позицію на переговорах та перешкоджаючи таємним спробам Трампа та Байдена повернути громадян додому.

Від західних ЗМІ стала відома історія перемовин про обмін ув'язненими між Росією та США. Зокрема, видання The Wall Street Journal повідомляє, що за тиждень до смерті російського опозиціонера Олексія Навального канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден обговорювали можливий обмін.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як пише видання з посиланням на власні джерела, від часу перемоги на виборах Байдена РФ висунула вимогу американському президенту: обмінювати шпигуна на шпигуна.

"США не мали росіян, засуджених за шпигунство, але лідер Кремля Володимир Путін, як пише видання, почав цікавитися колишнім офіцером ФСБ Вадимом Красіковим, засудженим за вбивство в Німеччині", — йдеться у матеріалі.

Історія арештів

Журналісти нагадують, що навесні 2023 року в Росії за шпигунство зарештували кореспондента їхнього видання Евана Гершковича. Байден публічно пообіцяв домагатися його звільнення, але в наступні місяці, як пише видання, прогрес у переговорах був незначним, доки в процес не включилась "несподівана учасниця" — ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон.

Розслідувач Христо Грозєв звернувся до неї з проханням пролобіювати в Білому домі включення до угоди про обмін Олексія Навального: його пропонували обміняти на Красікова.

Водночас до німецьких чиновників неофіційно звернулася Юлія Навальна. Думки в уряді Німеччини, як пише WSJ, розділилися: зокрема проти будь-якої угоди за участю Красікова виступила міністр закордонних справ країни Анналена Бербок.

Однак у Німеччині Навальний був, як зазначає видання, популярною фігурою ще від часу його лікування у клініці "Шаріте" після отруєння.

"Путін наполегливо натякав, що відкритий до пропозицій про обмін американського журналіста Гершковича... 9 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся у Вашингтоні із Джо Байденом. Закритою темою цієї зустрічі стало обговорення одного із найскладніших обмінів із часів холодної війни", — йдеться у матеріалі.

За підсумками зустрічі уряду двох країн домовилися продовжити обговорення ідеї обміну Красікова на Навального, проте офіційної пропозиції Кремлю Білий дім на той момент не зробив.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін обговорював обмін опозиціонера Олексія Навального за кілька годин до його смерті у колонії. Цю розмову диктатор вів під час особистої зустрічі з мільярдером Романом Абрамовичем.

Щодо кореспондента московського бюро The Wall Street Journal Евана Гершковича, то його залишили під арештом до 30 червня 2024 року. Журналіст та його колеги категорично відкидають звинувачення у шпигунстві.

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