Один із них - застосування ядерної зброї: аналітики із США описали чотири шляхи російської ескалації проти НАТО

Американські аналітики занепокоєні тим, що існує ймовірність того, що Росія може посилити війну в Україні, атакуючи цілі США або союзників - НАТО.

Експерти із США заявляють, що ризики ескалації, які випливають із війни в Україні, є реальними та значними. А війна Росія-НАТО – далеко "не неминучий результат нинішнього конфлікту".

Про це йдеться у доповіді аналітиків американського дослідницького центру Rand Corporation, яка виконує замовлення американського уряду та Міністерства оборони США.

Аналітики із США описали такі чотири шляхи ескалації:

ескалація, яка могла би розпочатися. Така ескалація, ймовірно, почалася би із некінетичної атаки. запобігання передбачуваному втручанню НАТО в Україну . (Цей сценарій може розпочатися, на думку аналітиків, за таких умов: у країнах НАТО посилюється політичний тиск щодо втручання в Україну; на східних флангах держав-членів НАТО розгорнуто нові засоби нанесення ударів великої дальності; у війні в Україні беруть участь добровольці з країн НАТО% російські військові можливості значно погіршені). заборона військової допомоги Україні з боку союзників по НАТО . (Члени НАТО передають більш потужні

спроможності української армії; Росія може спочатку спробувати приховані або некінетичні удари). внутрішня політична нестабільність у Росії породжує агресію. (Кремль бачить роль Заходу в розпалюванні заворушень; Ескалація може початися з некінетичних атак; Якщо НАТО помститься, можливий кінцевий кінетичний конфлікт по країнах організації).

Як йдеться в аналітиці експертів, Росія може застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, якщо відчує, що пряма атака Альянсу на РФ неминуча.

"Найбільший ризик того, що Росія ухвалить рішення перейти безпосередньо до кінетичного удару (кінетичний удар — евфемізм, що означає застосування військової сили. — ред.) по союзниках по НАТО, буде пов'язаний з тим, що Москва усвідомить неминучість великомасштабних прямих атак НАТО по позиціях військ РФ в Україні", — вважають аналітики.

У доповіді також йдеться, що ризик завдання удару Росією посилюється ще й тим, що запаси звичайних ракет РФ великої дальності суттєво виснажилися під час війни в Україні.

Нагадаємо, у Британії попередили про зростання ризиків ядерної війни з Росією та Китаєм.

Мапа війни на 28 липня: окупанти не полишають наміру встановити контроль над Донеччиною

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.