Один зі світових лідерів морських вантажоперевезень Maersk призупиняє співпрацю з Росією

Це пов'язано з війною Росії проти України.
Логістичана данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, призупиняє співпрацю з Росією через її вторгнення до України.
Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Reuters.
Таким чином компанія призупинила приймати нові замовлення на перевезення морським і наземним транспортом в Росію та з Росії.
Рішення компанії не поширюється на продукти харчування, медикаменти та гуманітарні вантажі.
Зазначимо, на 2018 рік компанія Maersk була світовим лідером у сфері контейнерних перевезень із часткою на ринку 18%.