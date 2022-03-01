Один зі світових лідерів морських вантажоперевезень Maersk призупиняє співпрацю з Росією

Один зі світових лідерів морських вантажоперевезень Maersk призупиняє співпрацю з Росією

Це пов'язано з війною Росії проти України.

Логістичана данська компанія Maersk, що спеціалізується на морських вантажних перевезеннях та обслуговуванні портових терміналів, призупиняє співпрацю з Росією через її вторгнення до України.

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Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Reuters.

Таким чином компанія призупинила приймати нові замовлення на перевезення морським і наземним транспортом в Росію та з Росії.

Рішення компанії не поширюється на продукти харчування, медикаменти та гуманітарні вантажі.

Зазначимо, на 2018 рік компанія Maersk була світовим лідером у сфері контейнерних перевезень із часткою на ринку 18%.