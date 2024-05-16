Один крок до смерті: молода жінка чекала дозволу на евтаназію 3,5 роки і помре вже за кілька тижнів

Дівчина вирішила, що життя не варто продовжувати після того, як дізналася, що лікарі безсилі допомогти їй подолати психічний розлад.

Громадянка Нідерландів, 29-річна Зорая тер Бік нарешті отримала дозвіл на евтаназію, якого домагалася понад три роки. Дівчина страждає на хронічну депресію, тривожність, аутизм та невизначений розлад особистості. Ії смерть від ін'єкції настане за кілька тижнів.

Про це пише The Guardian.

Нідерланди стали першою країною в світі, яка легалізувала евтаназію. Це сталося 2001 року. За законом, дозвіл на асистоване самогубство може отримати людина, яка "відчуває нестерпні страждання і не має надії на покращення". Така особа має повинна бути проінформавана, як відбувається процедура, і мати тверді наміри припинити своє життя.

Попри те, що за 23 роки евтаназією вже скористалися тисячі людей, випадки з психічно хворими людьми є незвичайним явищем, хоча є чітка тенденція їх збільшення. Так 2010 року всього дві психічно хворі людини отримали дозвіл на евтаназію, а минулого року таких справ вже було 138.

Зорая розповіла, що її випадок вкотре порушує питання етичності та легальності евтаназії.

Зорая тер Бік отримала дозвіл на евтаназію / Фото: із соцмереж

"Люди думають, що коли ти психічно хвора, то не можеш тверезо мислити, і це образливо. Я розумію побоювання деяких людей з обмеженими можливостями щодо евтаназії, а також занепокоєння з приводу того, що на людей чинять тиск, щоб вони померли", – розповіла дівчина.

Вона має проблеми з ментальним здоров’ям з раннього дитинства і неодноразово замислювалася про смерть. Але коли Зорая зустріла свого партнера, то вирішила розпочати інтенсивне лікування і сподівалася, що близькі стосунки допоможуть їй зцілитися. Але на жаль цього так і не сталося.

"Під час терапії я дізналася багато нового про себе та механізми подолання, але це не вирішило моїх основних проблем. На початку лікування ви відчуваєте надію. Я думала, що мені стане краще. Але чим довше триває лікування, тим більше втрачаєш надію", – розповіла дівчина.

Зорая відмовилася від наміру просто покінчити життя самогубством, тому що не хотіла завдавати болю своїм близьким.

"Я закінчила електросудомну терапію у серпні 2020 року, і змирившись із тим, що лікування більше не допоможе, у грудні того ж року подала заяву на евтаназію. Це довгий і складний процес. Це не те, що ви просите про це у понеділок, а до п'ятниці ви вже мертві", – поділилася Зорая тер Бік.

Зорая тер Бік втратила надію на одужання / Фото: із соцмереж

Щоб отримати дозвіл на асистоване самогубство, дівчині довелося пройти довге та складне обстеження, під час якого лікарі неодноразово запитували, чи впевнена вона у своєму рішенні.

"За ці три з половиною роки я жодного разу не вагалася щодо свого рішення. Я відчувала провину – у мене є партнер, сім’я, друзі, і я не байдужа до їхнього болю. І мені стало страшно. Але я твердо налаштована пройти через це", – зазначила Зорая.

Тепер, коли дозвіл ухвалено, дівчина сподівається, що помре в найближчі кілька тижнів.

Зорая розповіла, що нарешті її довга боротьба за право померти закінчилася і вона відчуває полегшення.

Нагадаємо, Зорая визначилася, де вона хоче померти та що необхідно вчинити з її прахом.

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