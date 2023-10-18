"Один пояс, один шлях": чим загрожує Україні та світу візит Путіна до Китаю

Президент Росії хоче отримати від Китаю додаткові ресурси, щоб його армія могла продовжувати вести бойові дії на території України.

Центр протидії дезінформації проаналізував дводенний офіційний візит в.очільника Кремля Володимира Путіна до Китаю, що розпочався 17 жовтня.

Про це йшлося в матеріалі фахівців ЦПД.

Участь в міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" – лише формальний привід візиту. Справжні мотиви значно ширші:

підтримка РФ на кількох рівнях: політичному, військовому й економічному,

створення нового військово-економічного союзу "Росія-Китай-Індія поряд з економічним утворенням БРІКС, як реальна противага НАТО та ЄС,

переорієнтацію російської економіки на Китай, адже крім нього у Москви просто не залишилося подібних за розміром торгових, фінансових та логістичних партнерів,

Китай наразі головне джерело валютної виручки, широкого спектра товарів, від одягу та електроніки до комплектуючих для військового виробництва,

міжнародна підтримка РФ Пекіном.

Чим посилення зв'язків між РФ та КНР загрожує Україні?

Путін хоче отримати від Китаю додаткові ресурси, щоб російська армія могла продовжувати вести бойові дії на території України.

"Загальна атмосфера форуму та заяви лідерів РФ та КНР свідчать, що обсяги торгівлі Китаю з Росією товарами подвійного призначення та підсанкційними західними технологіями будуть продовжувати нарощуватися, а військово-економічне співробітництво з Україною поступово згортатися", – вважають фахівці.

Збільшується імпорт військової техніки та засобів

За даними західних джерел, цього року Росія імпортувала з Китаю наступні позиції:

безпілотники на суму понад 100 мільйонів доларів, що в 30 разів більше, ніж Україна,

обсяг кераміки (компонент, що використовують у бронежилетах) збільшився на 69% (до понад 225 мільйонів доларів),

обсяг "сірого" імпорту китайських товарів подвійного призначення до Росії, зокрема через компанії-одноденки, створені для приховування торговельної діяльності.

Посилення підтримки Китаєм російських ініціатив у світі

Аналітики говорять про посилення антиамериканської риторики з примушення Заходу припинити підтримувати Україну зброєю та фінансами і всадити українське керівництво за стіл переговорів з Росією.

"Недарма після переговорів у вузькому складі Сі Цзіньпін підтвердив щільну стратегічну взаємодію та зовнішньополітичну координацію, зокрема готовність співпрацювати з Росією "для захисту міжнародної справедливості", а Путін похвалив ініціативу лідера Китаю як таку, що узгоджується з метою Росії побудувати альтернативний світопорядок", – йдеться у поясненні.

Водночас, на думку фахівців ЦПД, ні Росія, ні Китай не здатні запропонувати світу життєздатної ідеологічної, технологічної або економічної альтернативи Заходу.

Нагадаємо, візит президента РФ Володимира Путіна до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях" має показати Пекін і Москву як майбутніх диригентів глобальної світової кризи.

Політичний експерт та журналіст Віталій Портников прокоментував приїзд президента РФ до КНР.

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