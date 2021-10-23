Один пробіг 3 км, інший потрапив у ДТП: у Польщі двоє українців влаштували погоню з поліцією (фото)

Один пробіг 3 км, інший потрапив у ДТП: у Польщі двоє українців влаштували погоню з поліцією (фото)

Один із затриманих українців перевозив 12 нелегальних мігрантів.

Поблизу міста Більськ-Підляський, що у Польщі, в суботу, 23 жовтня, затримали двох українців. Один із арештованих перевозив нелегальних мігрантів та влаштував погоню із поліцією, а інший - намагався йому допомогти та потрапив у ДТП.

Про це повідомляє tvn24.pl.

Польська поліція переслідувала водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів. Йому допомагав ще один автомобіліст, який потрапив у ДТП.

"Водій мікроавтобуса Renault не зупинився на вимогу поліції та почав тікати. Тоді правоохоронці почали переслідувати порушника", - каже речник поліції Підляшшя Томаш Крупа.

Водночас водій автомобіля Nissan, який заважав поліції догнати мікроавтобус, зіткнувся з Honda. У ДТП постраждала одна людина. Водія Nissan затримала поліція.

Тим часом водій буса звернув на ґрунтову дорогу, покинув транспортний засіб та намагався втекти своїм ходом. Його затримали за 3 кілометри.

У мікроавтобусі було 12 людей, які ймовірно потрапили на територію Польщі нелегально.

"Двох жінок та дитину госпіталізували. Дитина здорова, її забрали в лікарню, щоб не розлучати із матір'ю", - сказав речник поліції Підляшшя Томаш Крупа.

За даними польської поліції, обидва затримані водій - це громадяни України. Наразі встановлюється, громадяни якої країни перебували в мікроавтобусі.

Нагадаємо, Польщі українець перевозив нелегалів та потрапив у ДТП.

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