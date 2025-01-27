Один з американських штатів хоче вийти зі складу США: про який йдеться

Якщо понад 55% виборців підтримають ініціативу "Calexit", це стане першим кроком до незалежності.

Каліфорнія розглядає можливість виходу зі складу США. Ініціатива "Calexit" отримала дозвіл на збір підписів, і якщо її підтримають громадяни, відокремлення може відбутися вже у 2028 році.

Про це пише New York Post.

Для ухвалення цієї ініціативи у виборах мають взяти участь щонайменше 50% зареєстрованих виборців, і не менше 55% (понад 500 тисяч осіб) повинні проголосувати "за" до 22 липня. У разі успіху це стане "вотумом недовіри США" та "волевиявленням народу Каліфорнії" стати незалежною державою.

У 2027 році буде створена комісія з 20 осіб, яка вивчатиме можливість Каліфорнії стати незалежною державою. Звіт за результатами дослідження буде опублікований наступного року.

У 2028 році це питання з'явиться на бюлетені для голосування. Якщо пропозиція буде схвалена, це стане "вотумом недовіри Сполученим Штатам Америки" без зміни уряду штату або його відносин з США. Згідно з пропозицією, також передбачається зняття американського прапора з усіх державних будівель.

Цей план відокремлення представив Маркус Еванс, політичний активіст із Фресно, який безуспішно намагався стимулювати відокремлення штату ще за часів президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США отримають контроль над Гренландією, оскільки це, на його думку, пов'язано зі свободою світу. Він також зазначив, що 57 тисяч жителів острова хочуть бути частиною США.

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