Один з кремів La Roche-Posay відкликають з продажу через небезпечний канцероген

L'Oreal SA оголосила про відкликання всіх партій засобу для лікування акне Effaclar Duo, що продається під брендом La Roche-Posay. Повідомляється, що в засобі були знайдені сліди бензолу — канцерогенного компонента.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Засіб виготовляється на основі пероксиду бензоїлу, який допомагає знищувати бактерії, що викликають акне. Однак, виявилось, що за певних умов цей компонент може перетворюватися на бензол, що є небезпечним для здоров'я.

L'Oreal підтвердила, що під час тестувань було знайдено сліди бензолу в одній з партій продукції, тому компанія вирішила відкликати залишки засобу з магазинів у співпраці з FDA. Водночас, нова покращена формула Effaclar Duo з'явиться найближчим часом.

Відомо, що бензол може спричиняти серйозні захворювання, зокрема лейкемію, і є складовою частиною бензину та тютюнового диму.

Лабораторія Valisure, яка першою виявила забруднення, раніше також повідомляла про наявність бензолу в інших продуктах для лікування акне, зокрема у продуктах від Proactiv, а також у товарах торгових марок Target Corp. та CVS Health Corp. За останні чотири роки лабораторія також виявила цей токсичний компонент у сонцезахисних кремах, антиперспірантах, сухих шампунях та дезінфікувальних засобах для рук.

Нагадаємо, стали відомі останні дані про стан здоров'я Папи Римського.

Читайте також: