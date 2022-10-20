Один з найбагатших людей у світі продав свій літак, щоб сховатися від екоактивістів

Французький мільярдер Бернар Арно вирішив користуватися орендованими літаками, щоб за вуглецевим слідом ніхто не відстежував його переміщень.

Після того, як кліматичні активісти в Twitter почали відстежувати приватні літаки мільярдерів, власник компанії предметів розкоші LVMH, відомої за брендами Moet, Louis Vuitton і Hennessy, француз Бернар Арно заявив, що продав свій приватний літак

Як повідомляє Sky News, про це 73-річний бізнес-магнат розповів французькому Radio Classique.

Такі облікові записи, як @i_fly_Bernard і @laviondebernard, з’явилися в Twitter, щоб відстежувати приватні літаки пана Арно та виявляти кількість забруднення, яке вони спричиняють.

“Дійсно, у групи був літак, і, зважаючи на всі ці історії, ми його продали”, - підтвердив мільярдер.

За його словами, тепер він використовує орендовані літаки.

Бернар Арно має чистий капітал у розмірі 152 мільярди доларів та, згідно зі списком мільярдерів у реальному часі Forbes, займає другу позицію в світі, обігнавши Джеффа Безоса з Amazon.

Вуглецевий слід від літаків мільярдерів дедалі частіше відстежують в соціальних мережах.

Минулого року підліток створив обліковий запис у Twitter, щоб стежити за приватним літаком Ілона Маска .

Керівник SpaceX і Tesla назвав це потенційною загрозою його безпеці і запропонував юнаку 5 тисяч доларів, щоб закрити обліковий запис @ElonJet. Але цю пропозицію було відхилено.

Нагадаємо, у Національній галереї Лондона екоактивістки облили томатним супом одну з найвідоміших картин Ван Гога “Соняшники”.

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