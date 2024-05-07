Один з найбільших НПЗ Росії відновив роботу після атаки безпілотників - Reuters

Завод має потужність у 250 тисяч барелів на добу.

На півдні Російської Федерації один з найбільших нафтопереробних заводів "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після січневого удару БпЛА.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За словам співрозмовників видання, наприкінці квітня НПЗ завершив ремонтні роботи на пошкоджені установці первинної переробки нафти АВТ-12. Її потужність становить близько 250 тис. барелів на добу.

Зазначається, що переробка нафти на Туапсинському НПЗ станом на 1 травня склала 20 тисяч тонн.

До слова, НПЗ у Туапсе - єдиний на чорноморському узбережжі Росії, що входить у десятку найбільших в країні.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 січня 2024-го Росію атакували безпілотники. Вибухи пролунали у Туапсе у Краснодарському краї. Спалахнула нафтобаза. Зокрема, тоді було завдано нафтогазовій галузі росіян найбільшого удару за весь період існування.

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