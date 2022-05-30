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Один з найбільших російських патронних заводів скорочує співробітників

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Один з найбільших російських патронних заводів скорочує співробітників

Фото: Єдність.Інфо

Понад 300 співробітників скорочують на "Барнаульському патронному заводі". Це один із найбільших російських виробників боєприпасів для бойової та мисливської зброї.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на саме підприємство, причина цього санкції.

Зазначається, що "Барнаульський патронний завод" випускає понад 160 найменувань спортивно-мисливських та бойових патронів до стрілецької зброї основних калібрів вітчизняного та іноземного виробництва.

У 2020 році повідомлялося, що держоборонзамовлення РФ становить близько 7% від усієї продукції підприємства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність необхідних деталей, які не виробляються в Росії, після запровадження санкцій у РФ зупиняється виробництво продукції військового призначення. Введення країнами Заходу санкцій проти РФ негативно вплинуло на виконання держзамовлення підприємствами ВПК. Зокрема, на Ульяновському механічному заводі призупинено виробництво військової продукції.

Водночас Росія намагається знайти шляхи, як обійти санкції та отримати необхідні для виробництва озброєння комплектувальні. Так, Кремль отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для своїх військових злочинів в Україні за допомогою іранських мереж контрабанди зброї.

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