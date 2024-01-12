Один з очільників НАТО зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні

В Альянсі готуються до затяжної війни РФ в Україні.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що війна в Україні буде затяжною, оскільки жодна сторона не показує спроможності здобути вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. На його думку, бойові дії не закінчаться навіть в 2025 році.

Про це він говорив в ефірі румунського телеканалу Digi24.

"Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це [закінчення війни] не станеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", - зауважив заступник генерального секретаря НАТО.

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Мірча Джоване наголосив, що за підтримки союзників українцям вдалося повернути 50% території, окупованої росіянами після повномасштабного вторгнення.

“Це не дрібниця. Ми в жодному разі не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - сказав посадовець Альянсу.

Також він заявив, що в НАТО впевнені у схваленні нової фінансової допомоги Україні в Конгресі США після переговорів двох великих американських партій.

“Я не думаю, що ми матимемо великі труднощі з фінансуванням українських зусиль, які також є нашими зусиллями”, - підкреслив один з керівників НАТО.

Нагадаємо, Росія прагне напасти на одну з країн НАТО, щоб показати неспроможність Альянсу швидко реагувати. І цією державою може стати Естонія.

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