Один з регіонів Росії "задонатив" ЗСУ мільйони рублів: губернатор в істериці (відео)

Губернатор Кемеровської області Росії Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону перерахували на допомогу ЗСУ мільйони рублів.

У відеозверненні він заявив, що усі ці трансакції здійснюються у рамках "атаки українських спецслужб".

"Нас щоденно, щохвилинно атакують українські спецслужби. Від початку року шахраї змусили кузбасівців переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння ЗСУ, мільйони рублів. Обманюють всіх", - заявив Цивільєв.

Він стверджує, що "ці перекази фінансують ворога", тож просить їх зупинити. "Кожен повинен пам'ятати: переказав гроші - допоміг ворогу", - заявив російський губернатор.

Російський губернатор пожалівся, що його люди спонсорують ворога

Нагадаємо, росіяни вкотре розповсюджують неправдиву інформацію про "наступ" на Сумську область. Керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко наголосив, що жодних ударних угруповань ворога на кордоні із Сумською областю виявлено не було.

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