Рейк’явік подав заявку на членство в ЄС ще у липні 2009 року / © Associated Press

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В Ісландії відбувається референдум, на якому громадяни вирішують, чи варто країні відновити переговори про вступ до Європейського Союзу після багаторічної паузи.

Про це повідомляє dpa.

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Рішення провести референдум оголосили ще в березні. Чинний уряд пообіцяв винести питання про відновлення переговорів з ЄС на голосування після перемоги на виборах 2024 року.

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Ісландія вже подавала заявку на вступ до ЄС 2009 року на тлі світової фінансової кризи. Однак 2013 року переговори були призупинені тодішнім євроскептичним урядом.

Останнім часом у країні посилилися дискусії щодо тісніших зв’язків із Європою. Наразі Ісландія вже тісно співпрацює з ЄС у межах Європейського економічного простору та входить до Шенгенської зони.

Згідно з меморандумом Міністерства закордонних справ Ісландії, у разі позитивного результату референдуму консультації з Брюсселем можуть розпочатися вже до кінця 2026 року.

Очікується, що переговорний процес триватиме від 18 до 24 місяців.

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Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб виступив за масштабне розширення Європейського Союзу. На його думку, блок має збільшитися з нинішніх 27 до 40 держав, а серед потенційних кандидатів на вступ варто розглядати Україну, Велику Британію, Канаду, Туреччину, Норвегію та Ісландію.

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