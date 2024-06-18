Одна із країн ЄС легалізує українців з протермінованими паспортами

В травні 2022 року Будапешт оголосив надзвичайний стан через ситуацію в Україні.
Угорщина дозволить українцям із протермінованими паспортами отримати посвідку на проживання.
Про це йдеться в указі уряду від 14 червня.
Уряд Угорщини видав указ про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України, яким визначає, що посвідчення особи за кордоном вважається дійсним під час запровадженого в Угорщині надзвичайного стану.
Відповідно до документу, під час оформлення посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважається чинним і посвідку на проживання може бути видано протягом шести місяців після припинення надзвичайного стану в Угорщині.
Варто зауважити, в травні 2022 року Будапешт оголосив надзвичайний стан через ситуацію в Україні. Потім його було подовжено у квітні цього року.
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