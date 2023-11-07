Одна із країн ЄС погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до союзу

У Брюсселі побоюються, що уряд Орбана займе непримиренну позицію в цьому питанні.

Угорщина погрожує блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Будепешт звинувачує Київ у придушенні прав угорських нацменшин.

Про це сказав політичний директор прем’єра Угорщини Балаш Орбан в інтерв’ю нідерландській телерадіокомпанії NOS.

Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана погрожує вето на наступному саміті ЄС у грудні, де лідери європейських урядів ще повинні ратифікувати поради Комісії.

Угорщина вимагає від України, що та виконала угорські вимоги щодо мови освіти. Йдеться про ухвалений мовний закон, який зобов’язує нацменшини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

"Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини кристально чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз", - сказав він, наголосивши, що його країна буде блокувати це питання, поки Україна не скасує закон.

Автори видання пишуть, що у Брюсселі побоюються, що уряд Орбана займе непримиренну позицію в цьому питанні, щоб мати перевагу в зовсім іншому питанні: отримання субсидій ЄС, на "які Угорщина вважає, що має право".

Журналісти припускають, що Будапешт зніме вето лише в тому випадку, якщо країна отримає мільярдні субсидії ЄС.

Раніше повідомляли, скільки критеріїв виконала Україна для початку переговорів про вступ до ЄС.

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