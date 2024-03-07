Одна із країн ЄС зобов'яже українських біженців сплачувати по 350 євро

У суму у розмірі 350 євро входитимуть 105 євро за комунальні послуги та 242 євро для людей, які отримують харчування у притулку.

Українські біженці, які працюють у Нідерландах, можуть незабаром платити майже 350 євро із особистих зарплат.

Із такою пропозицією виступив державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург, інформує нідерландське NOS.

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У цю суму входить:

105 євро за воду, газ та електрику

242 євро для людей, які отримують не "гроші на їжу", а харчування у притулку.

За його словами, це "проста та зрозуміла модель" плати за послуги.

"Держсекретар також раніше заявляв, що українці повинні мати можливість отримати скорочення, якщо вони мають роботу. Минулого тижня палата обговорювала це і також виступила зі своїми пропозиціями. Ван дер Бург тоді сказав, що йому не потрібні ці пропозиції і що він сам розроблятиме плани. Підґрунтям цих пропозицій є те, що загалом вважається доцільним, щоб українські біженці, які тут працюють, не отримували надто багато фінансової підтримки", - пише видання.

Водночас на біженців не поширюватиметься дія Закону про медичне страхування, що зобовязує жителів застрахувати своє життя.

Пізніше ідею запровадження оплати для біженців, які живуть у притулках, підтримали депутати парламенту. Вони пояснили, що це має заохотити українців шукати окреме житло, що своєю чергою дозволить звільнити місця у притулках для інших біженців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки українок, відповідно до останнього соцопитування, планують назавжди залишитись у Польщі.

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