Одна із країн Європи готова скасувати заборону на імпорт агропродукції із України

Остаточне рішення, чи скасовувати заборону на імпорт і України, буде ухвалено на пленарному засіданні.

Парламентський комітет з питань економічної політики та інновацій Болгарії затвердив проєкт, яким не підтримує продовження заборони на імпорт деякої агропродукції із України після 15 вересня 2023 року.

Про це пише Forbes Bulgaria.

Зазначається, що десять членів комітету проголосували "за" проект рішення, четверо були "проти", двоє утрималися. Остаточне рішення буде прийнято на пленарному засіданні.

"Наша країна не підтримує продовження після 15 вересня 2023 року надзвичайного заходу щодо заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України та доручено Раді міністрів вжити необхідних заходів для висловлення позиції", - йдеться у проєкті.

Нагадаємо, після протестів фермерів у цих країнах Єврокомісія ввела до 15 вересня обмеження на проїзд пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи через ці країни транзитом, але не пропонування їх на внутрішніх ринках.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи заборону імпорту зерна з України, сказав, що Варшава "не дозволить заполонити нас українським зерном". Так він пояснив, що уряд Польщі не планує скасовувати заборону про ввезення агропродукції із України.

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