Одна країна хоче обмежити Україні закупівлю зброї за кошти ЄС: у чому причина

ЄС / © Reuters

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Франція вимагає обмежити в часі винятки, які дозволяють Україні купувати зброю поза ЄС за кошти 90-мільярдного кредиту.

Про це повідомляє Euronews.

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Суть кредитної програми та узгоджені винятки

У квітні ЄС затвердив для України 90 мільярдів євро кредиту на 2026–2027 роки. З них 60 мільярдів ідуть на оборону, а 30 мільярдів — на економіку. За умовами угоди, купувати зброю поза межами Євросоюзу дозволено не більше ніж на 35% від оборонного бюджету.

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Запитувати про виняток Київ має право лише у разі відсутності європейських аналогів, їхньої недостатньої кількості, надто високої ціни або тривалого терміну виготовлення. Наразі Європейська комісія погодила для України два такі відступи: на закупівлю китайських компонентів для безпілотників та американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Позиція Франції та механізм контролю

Франція прагне обмежити термін дії цих винятків, аби спрямувати фінансування на підтримку європейського оборонпрому. Країна володіє потужним ОПК і випускає франко-італійські комплекси SAMP/T, які є європейською альтернативою американським Patriot.

Винятки не надаються постійно: уряд України зобов’язаний надавати детальні контракти із зазначенням постачальників під кожен новий платіж. Якщо до цього моменту в ЄС з’явиться аналогічна продукція за співмірною ціною та строками, Єврокомісія може скасувати виняток. При закупівлях у Китаю Єврокомісія додатково перевіряє компанії на відсутність у санкційних списках ЄС за співпрацю з РФ.

Хто проти обмежень в ЄС

Натомість дев’ять країн Північної та Східної Європи виступають за максимальну гнучкість для України. У липні міністри оборони Німеччини, Польщі, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Данії, Естонії, Латвії та Литви спрямували лист до голови дипломатії ЄС Каї Каллас та єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.

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«Ми продовжуємо наголошувати на тому, що швидке затвердження переліків продукції є критично важливим, зокрема шляхом прагматичного використання відступу для закупівлі матеріалів, вироблених третіми країнами», — зазначили у зверненні посадовці.

Кредит від ЄС для України — останні новини

Нагадаємо, у грудні минулого року Європейська рада схвалила кредит для України обсягом 90 млрд євро, розрахований на 2026–2027 роки. Згодом українська сторона та Європейський Союз завершили погодження тексту відповідної угоди.

Євросоюз 25 червня, перерахував Україні перший транш у 3,2 млрд євро з дворічного кредитного пакета на 90 млрд євро. Про це на Конференції з відновлення України у Гданську повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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