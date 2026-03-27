Одна країна обмежує захист для українських чоловіків: кого тепер не прийматимуть

Українські біженці / © Getty Images

Уряд Норвегії ухвалив поправку, яка змінює правила прийому переміщених осіб з України. Відтепер чоловіки віком від 18 до 60 років загалом позбавляються права на автоматичне отримання колективного захисту.

Про це повідомляє в уряді Норвегії.

Причини посилення правил

Повідомляється, що зміни набудуть чинності найближчим часом. Нові правила стосуватимуться лише тих, хто подаватиме заяви після офіційного впровадження обмежень. Міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен пояснила, що з осені 2025 року до країни прибуло забагато переселенців, особливо молодих чоловіків. Наразі Норвегія прийняла найбільше українців серед усіх скандинавських країн.

Місцеві муніципалітети повідомляють про критичний брак житла та надмірне навантаження на соціальну інфраструктуру. В уряді також наголосили на важливості того, щоб громадяни залишалися в Україні для підтримки оборонної боротьби та стабільності суспільства.

Як працюватиме нова схема

Заяви чоловіків мобілізаційного віку тепер розглядатимуть в індивідуальному порядку, а не за спрощеною груповою процедурою. Досвід Імміграційного управління свідчить, що за такою схемою право на захист отримує лише невелика кількість заявників.

Ті українці, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії раніше, зберігають свій статус — на них нові обмеження не поширюються.

Хто входить до списку винятків

Обмеження не застосовуватимуться до таких категорій чоловіків:

Неповнолітні особи та чоловіки старше 60 років.

Особи, які документально підтвердили звільнення від військової служби або непридатність до неї.

Громадяни, евакуйовані в межах програм медичної допомоги.

Батьки або близькі родичі, які є єдиними опікунами дітей у Норвегії.

Тимчасовий захист для українців — останні новини

