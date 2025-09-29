Одна країна повністю відключила інтернет: що відомо

В Афганістані стався збій зв'язку після того, як Талібан відключив інтернет

Реклама

В Афганістані відключили інтернет після того, як керівництво Талібану почало розривати оптоволоконні з’єднання в кількох провінціях, щоб запобігти «розпусті».

Про це повідомляє The Guardian.

«Афганістан зараз переживає повне відключення інтернету, оскільки влада Талібану вживає заходів щодо моралі, внаслідок чого поетапно відключалися численні мереж. Також постраждали телефонні послуги», — повідомила Netblocks, організація, яка стежить за кібербезпекою та управлінням інтернетом.

Реклама

У Netblocks припускають, що інцидент схожий на навмисне відключення послуги.

На початку цього місяця влада Талібану розпочала обмеження доступу до мережі, фактично відключивши високошвидкісний інтернет у кількох регіонах Афганістану. Протягом останніх кількох тижнів інтернет-з’єднання було надзвичайно повільним або переривчастим.

Речник провінції Балх Аттаулла Заїд заявив, що за наказом лідера в північній провінції повністю заборонено використання оптоволоконного інтернету.

«Цього заходу було вжито для запобігання розпусти, і по всій країні будуть запроваджені альтернативні варіанти для задоволення потреб у зв’язку», — написав він у соціальних мережах.

Реклама

Як додає «Настоящее время», без Wi-Fi залишилися урядові установи, будинки та приватні підприємства в багатьох регіонах і великих містах.

Цей крок викликав різку критику з боку афганців, які бояться, що виявляться відрізаними від світу. У виданні зазначають, що інтернет став рятівним колом для афганських жінок, багато з яких втратили право працювати й навчатися після заборони, запровадженої «Талібаном» 2022 року. Після цього жінки могли навчатися і працювати лише онлайн.

«Нам, афганським жінкам, і так дуже важко. Єдиний спосіб заробити і прогодувати себе та свої сім’ї в цих умовах — це робота онлайн. Відключення інтернету ускладнить наше життя, і я боюся, що втрачу цю останню надію та роботу», — каже Сорая, яка працювала в іноземній організації віддалено з Кабула.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані. Він погрожує владі країни «дуже поганими речами» в разі відмови.