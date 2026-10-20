Одна країна ЄС готує жорсткіші правила для українців: що зміниться

Українські біженці

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У Чехії готуються скоротити допомогу українцям із тимчасовим захистом і зробити жорсткішими вимоги до їхнього проживання та машин.

Про це повідомив голова Палати представників Чехії Томіо Окамура під час пресконференції 20 жовтня, передає «Укрінформ».

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Тимчасовий захист у Чехії: що може змінитися

За словами лідера партії SPD Окамури, виплати вирішили скоротити щонайменше вдвічі, а не скасувати повністю, через компроміс у коаліції.

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«Ми вже фіналізуємо (рішення) щодо кардинального зниження виплат українцям. Це болісний коаліційний компроміс, тому що ми виступаємо за скасування виплат українцям, але наші коаліційні партнери ANO та „Автомобілісти“ не хочуть скасовувати виплати українцям, тому компроміс полягає в тому, що ми знизимо їх щонайменше наполовину», — заявив Окамура.

Спікер наголосив, що його партія взагалі проти будь-якої фінансової допомоги українцям. Знайдений компроміс дозволить зекономити близько 4 мільярдів чеських крон (майже 7,2 млрд грн).

Зазначається, що зараз із бюджету йде 8 мільярдів крон (близько 14,4 млрд грн) на виплати та ще 4 мільярди (близько 7,2 млрд грн) — на медстрахування для тих, хто не працює. Цю економію вже заклали в проєкт бюджету, поки готують зміни до закону Lex Ukrajina.

Депутат від SPD Радек Котен оприлюднив додаткові деталі щодо посилення умов перебування громадян України в країні:

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скасування гуманітарної допомоги для осіб, які не працюють;

анулювання статусу тимчасового захисту в разі виїзду за межі Шенгенської зони на термін понад 30 днів;

об’єднання реєстрів МВС, поліції та інших державних служб для швидкої перевірки легальності перебування;

запровадження скасування дозволів на проживання або адміністративного видворення за невиконання встановлених вимог.

Автори ініціативи пояснюють, що хочуть зупинити так званий «туризм за виплатами» та боротися з нелегальною працею, щоб збільшити надходження податків.

Крім того, з середини 2027 року власників авто на українських номерах зобов’яжуть проходити техогляд і перевірку викидів у Чехії так само, як і місцевих водіїв. За порушення цього правила поліція зможе затримувати автомобіль на місці та виписувати штраф від 10 до 30 тисяч чеських крон (приблизно 18–54 тисячі гривень).

Тимчасовий захист для українців в ЄС — останні новини

Нагадаємо, ЄС готує зміни для українських біженців після 2028 року. Замість тимчасового захисту їм можуть запропонувати перейти на робочі, студентські або сімейні дозволи на проживання.

Раніше ми писали, що Україна та європейські країни обговорюють механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон із порушенням законодавства. Водночас заяви політиків не означають запровадження автоматичної депортації всіх українців, які перебувають за межами країни.

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До слова, Чорногорія посилює умови надання тимчасового захисту військовозобов’язаним чоловікам з України.

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