Одна людина загинула та пʼятеро поранені в результаті стрілянини у метро Нью-Йорка

У поліції повідомили, що одразу після стрілянини ніхто не був затриманий.

Внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка одна людина загинула та ще пʼять осіб отримали поранення.

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Про це інформує Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

У повідомленні вказується, що стрілянина сталася о 16:38 за місцевим часом на метро в Бронксі.

Правоохоронці повідомили, що в результаті стрілянини загинув чоловік віком 30 років. Також повідомляється, що четверо з пʼяти поранених, кваліфікуються як серйозні.

Також у поліції повідомили, що одразу після стрілянини ніхто не був затриманий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві під час служби, є жертва.

Крім того, ми раніше інформували, що чоловік у балаклаві розстріляв з автомата автівку на Дніпропетровщині, водій загинув.

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