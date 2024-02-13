Одна людина загинула та пʼятеро поранені в результаті стрілянини у метро Нью-Йорка

У поліції повідомили, що одразу після стрілянини ніхто не був затриманий.
Внаслідок стрілянини в метро Нью-Йорка одна людина загинула та ще пʼять осіб отримали поранення.
Про це інформує Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.
У повідомленні вказується, що стрілянина сталася о 16:38 за місцевим часом на метро в Бронксі.
Правоохоронці повідомили, що в результаті стрілянини загинув чоловік віком 30 років. Також повідомляється, що четверо з пʼяти поранених, кваліфікуються як серйозні.
Також у поліції повідомили, що одразу після стрілянини ніхто не був затриманий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Стамбулі сталася стрілянина у католицькій церкві під час служби, є жертва.
Крім того, ми раніше інформували, що чоловік у балаклаві розстріляв з автомата автівку на Дніпропетровщині, водій загинув.
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