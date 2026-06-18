Одна помилка ледь не коштувала жінці мільйона доларів: що сталося

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Жінка зі штату Північна Кароліна виграла один мільйон доларів у лотерею завдяки квитку, який ледь не відправила до смітника. Мелісса Джонсон вирішила перевірити свою удачу в останній момент, що принесло їй найбільший виграш у житті.

Про це повідомляє видання UPI.

Жінка купила лотерейний квиток за 10 доларів у магазині міста Гендерсонвілль. Спочатку вона вирішила, що він не виграшний, і вже збиралася викинути, але з цікавості вирішила просканувати його ще раз. Результат перевірки шокував переможницю: квиток виявився щасливим.

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«Моє серце билося так швидко. Я почала кричати», — розповіла Мелісса Джонсон про момент, коли дізналася про виграш.

Новоспечена мільйонерка зізналася, що досягнення такого успіху для неї є несподіваним, адже протягом усього життя вона багато працювала.

«Я так багато працювала у своєму житті. Я ніколи не думала, що таке станеться зі мною», — зазначила переможниця.

Жінка вже має плани щодо розпорядження призовими коштами: частину виграшу вона збирається витратити на підтримку своєї родини.

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Нагадаємо, у США чоловік знайшов у кишені старих штанів лотерейний білет на 5,9 мільйона доларів за вісім днів до кінця терміну.

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