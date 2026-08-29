Одна помилка Путіна може запустити війну з НАТО: застереження західних розвідок

Протистояння Росії і НАТО / © ТСН

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Західні розвідки застерігають, що диверсійна кампанія Росії в Європі може призвести до небезпечного прорахунку Кремля, який мимоволі спровокує пряме протистояння з НАТО. За оцінками західних посадовців, Володимир Путін наразі не прагне відкритої війни з Альянсом, однак дедалі активніше використовує гібридні операції проти країн НАТО.

Про це пише британське видання The Telegraph.

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Західні чиновники вважають, що Кремль має значний «апетит» до проведення операцій, які залишаються нижче порогу відкритого військового конфлікту. Йдеться, зокрема, про диверсії, кібератаки та інші приховані операції.

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Один із західних посадовців наголосив, що прагнення Росії проводити такі операції проти країн НАТО є очевидним.

«Президент Путін категорично прагне уникнути прямої конфронтації з НАТО. Однак в усьому цьому існує ризик неправильного розрахунку», — зазначив він.

За даними The Telegraph, Кремль підозрюють у причетності до низки таємних атак на території держав Альянсу. Серед об’єктів, які ставали цілями диверсантів, називають склад у Великій Британії, оборонне підприємство в Естонії та польську залізницю.

Росія погрожує Британії

Кремль дедалі більше дратує використання Україною британських безпілотників і ракет для ударів по військових та енергетичних об’єктах на території Росії.

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Після передачі Україні креслень для виробництва ракет Storm Shadow Москва почала погрожувати ударами по британських оборонних підприємствах.

У четвер речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Велика Британія нібито зіткнеться з «катастрофічними наслідками» через підтримку України.

«Ми неодноразово попереджали, що будь-які британські військові об’єкти та техніка в Україні та за її межами можуть стати ціллю у відповідь на українські удари по російській території із застосуванням британського озброєння», — сказала вона.

Водночас західні посадовці вважають подібні заяви типовою частиною російської риторики, покликаної залякати союзників України та змусити їх скоротити військову підтримку Києва.

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Ризик ескалації з НАТО

Водночас західні чиновники наголошують, що попри небажання Кремля вступати у відкритий конфлікт із НАТО ризик небезпечної ескалації залишається.

«Нам дійсно потрібно залишатися пильними, зокрема щодо цих гібридних загроз», — заявив один із посадовців.

Він також нагадав, що Росію вже звинувачували у вбивствах людей на британській території, що, на думку західних представників, демонструє реальність загрози.

Західні розвідки вважають, що Москва може й надалі діяти в «сірій зоні», використовуючи диверсії та кібератаки проти європейських країн. Однак чим масштабнішою стає така кампанія, тим вищим є ризик, що одна з операцій вийде з-під контролю і через неправильний розрахунок переросте у пряме протистояння Росії з НАТО.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року США та їхні європейські союзники по НАТО розгорнули масштабну демонстрацію військової могутності поблизу кордонів Росії у відповідь на різке активізування гібридної агресії Кремля.

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