Одна з країн Європи готова направити своїх солдатів до України: але є умова

Італія хотіла б отримати "чіткий мандат ООН" - перш ніж направляти свої війська до миротворчої місії в Україні. Загалом Рим не проти миротворців.

Про це заявив депутат від керівної італійської партії "Брати Італії" Джанджакомо Каловіні, пише The Guardian.

"Ми абсолютно не проти відправлення італійських військ на допомогу населенню. Я думаю, що на даний момент, напевно, немає військ, які здатні вирішити проблему в Україні", - наголосив політик.