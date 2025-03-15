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Одна з країн Європи готова направити своїх солдатів до України: але є умова

Одна з країн Європи готова направити своїх солдатів до України: але є умова

Італійський солдат. / Фото: Associated Press

Знову ж таки важливою умовою є мандат ООН.

Італія хотіла б отримати "чіткий мандат ООН" - перш ніж направляти свої війська до миротворчої місії в Україні. Загалом Рим не проти миротворців.

Про це заявив депутат від керівної італійської партії "Брати Італії" Джанджакомо Каловіні, пише The Guardian.

"Ми абсолютно не проти відправлення італійських військ на допомогу населенню. Я думаю, що на даний момент, напевно, немає військ, які здатні вирішити проблему в Україні", - наголосив політик. 

З його слів, Італія може відправити своїх солдатів лише за наявності чіткого мандату ООН. Втім, наголосив Каловіні, "наразі це неможливо".

"Мені здається, що ще рано, і треба почекати. Після рішення штаб-квартири ООН для Італії немає проблем. Втім, зараз для нас дуже, дуже рано" - наголосив італійський політик. 

Нагадаємо, в Бельгії заявили, що ставлення Брюсселя до потенційної військової місії в Україні "позитивне". Втім, "обережне". 

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