Одна з країн Європи готова направити своїх солдатів до України: але є умова

Знову ж таки важливою умовою є мандат ООН.
Італія хотіла б отримати "чіткий мандат ООН" - перш ніж направляти свої війська до миротворчої місії в Україні. Загалом Рим не проти миротворців.
Про це заявив депутат від керівної італійської партії "Брати Італії" Джанджакомо Каловіні, пише The Guardian.
"Ми абсолютно не проти відправлення італійських військ на допомогу населенню. Я думаю, що на даний момент, напевно, немає військ, які здатні вирішити проблему в Україні", - наголосив політик.
З його слів, Італія може відправити своїх солдатів лише за наявності чіткого мандату ООН. Втім, наголосив Каловіні, "наразі це неможливо".
"Мені здається, що ще рано, і треба почекати. Після рішення штаб-квартири ООН для Італії немає проблем. Втім, зараз для нас дуже, дуже рано" - наголосив італійський політик.
Нагадаємо, в Бельгії заявили, що ставлення Брюсселя до потенційної військової місії в Україні "позитивне". Втім, "обережне".