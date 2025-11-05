ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Одна з країн Балтії закривала аеропорт через невідомі дрони: деталі інциденту

Через дрон у Вільнюсі екстрено обмежили повітряний простір.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Аеропорт

Аеропорт / © Pixabay

Вранці 5 листопада роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупинили через появу невідомого дрона в межах контрольованої зони повітряного руху.

Про це пише Delfi.

Як повідомили у пресслужбі «Литовських аеропортів», близько 9:50 ранку було введено короткочасні обмеження повітряного простору. За попередніми даними, причиною стало виявлення безпілотника над територією аеропорту.

«Згідно з наявною інформацією, інцидент вплинув лише на два рейси. Повітряний простір відкрили знову близько 10:18, і всі операції у Вільнюському аеропорту відновилися в звичайному режимі», — заявив представник литовських аеропортів Тадас Васіляускас.

За уточненням Служби громадської безпеки Литви, йшлося про цивільний дрон, який перебував у повітрі не більше хвилини.

Дані з сервісу Flightradar підтвердили, що літак компанії Ryanair, який прямував із Барселони, був змушений кілька хвилин кружляти в повітрі, очікуючи на дозвіл на посадку.

Нагадаємо, коли армія РФ атакувала дронами територію Польщі і щонайменше 19 дронів проникли до країни, аеропорти у Варшаві, Любліні та Ряшеві тимчасово припиняли роботу.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie