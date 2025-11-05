Одна з країн Балтії закривала аеропорт через невідомі дрони: деталі інциденту

Аеропорт / © Pixabay

Вранці 5 листопада роботу Вільнюського аеропорту тимчасово призупинили через появу невідомого дрона в межах контрольованої зони повітряного руху.

Про це пише Delfi.

Як повідомили у пресслужбі «Литовських аеропортів», близько 9:50 ранку було введено короткочасні обмеження повітряного простору. За попередніми даними, причиною стало виявлення безпілотника над територією аеропорту.

«Згідно з наявною інформацією, інцидент вплинув лише на два рейси. Повітряний простір відкрили знову близько 10:18, і всі операції у Вільнюському аеропорту відновилися в звичайному режимі», — заявив представник литовських аеропортів Тадас Васіляускас.

За уточненням Служби громадської безпеки Литви, йшлося про цивільний дрон, який перебував у повітрі не більше хвилини.

Дані з сервісу Flightradar підтвердили, що літак компанії Ryanair, який прямував із Барселони, був змушений кілька хвилин кружляти в повітрі, очікуючи на дозвіл на посадку.

Нагадаємо, коли армія РФ атакувала дронами територію Польщі і щонайменше 19 дронів проникли до країни, аеропорти у Варшаві, Любліні та Ряшеві тимчасово припиняли роботу.