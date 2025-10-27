- Дата публікації
Одна з країн ЕС готова збивати російські дрони у своєму небі
Таллінн готовий діяти проти російських безпілотників.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Таллінн має намір вживати необхідних заходів для захисту національного повітряного простору, включно зі збиттям російських дронів у разі їхніх порушень.
Про це він сказав у Києві на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою, передає Суспільне.
«Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більшого залучення, більше розташування зброї й кращої координації, коли це стосується таких порушень», — сказав він.
