Одна з країн ЕС готова збивати російські дрони у своєму небі

Прапор Естонії / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що Таллінн має намір вживати необхідних заходів для захисту національного повітряного простору, включно зі збиттям російських дронів у разі їхніх порушень.

Про це він сказав у Києві на спільній пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою, передає Суспільне.

«Так. Як казав президент Трамп, ми маємо збивати їх, якщо вони становлять невідкладну загрозу. В нас є всі протоколи і всі можливості. Естонія — частина НАТО понад 20 років. Альянс готовий захищати свою територію. Ми очікуємо більшого залучення, більше розташування зброї й кращої координації, коли це стосується таких порушень», — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Британські військові отримають право збивати невідомі дрони біля військових об’єктів та аеропортів.