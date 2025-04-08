Одна з країн ЄС оголосила про масштабний пакет допомоги Україні: яку суму виділять

Гроші / © telegraph.co.uk

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У рамках нової ініціативи, Бельгія оголосила про виділення 1 млрд євро на оборонну допомогу Україні. Кошти будуть спрямовані на підтримку українських збройних сил, а також було порушено питання щодо можливого постачання винищувачів F-16 для підвищення ефективності боротьби з агресором.

Про це розповів президент України Володимир Зеленській під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

«Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оголосив про оборонний пакет допомоги Україні на 1 млрд євро. За його словами, кожного року його країна виділятиме Україні по 1 млрд євро на оборонні питання», - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, голова бельгійського уряду заявив, що Брюссель планує допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту й для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку РФ.

"Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання", – анонсував він.

Де Вевер відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів.

"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коли Україна отримає додаткові літаки F-16 і звідки вони прилетять.