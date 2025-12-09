ППО / © tsn.ua

Уряд Литви оголосив режим надзвичайної ситуації через повітряні зонди, які прилітають з території Білорусі. За даними литовської влади, йдеться про повітряні кулі та зонди, що використовуються для незаконного переміщення вантажів через кордон.

Про це пише BILD.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що рішення запровадити режим НС пов’язане не лише з порушенням правил повітряного простору, а й із загрозами для національної безпеки країни.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала такі дії «неприйнятною гібридною атакою» на країну ЄС.

Офіційний Мінськ відкидає всі звинувачення та стверджує, що має до інцидентів непричетність.

