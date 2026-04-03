Український морський дрон / Ілюстративне фото / © СБУ

Протистояння між Києвом та Москвою вийшло за межі України та поширилося на Африканський континент. Українські сили розгорнули масштабну таємну операцію в Середземному морі.

Подробиці про військову присутність України в Лівії розповіло французьке видання RFI з посиланням на власні джерела.

Три секретні бази

За даними джерел, понад 200 українських офіцерів та експертів вже розміщені на заході Лівії. Це стало можливим завдяки угоді з урядом у Триполі, яку сторони уклали в жовтні минулого року.

Українці дислокуються одразу на трьох об’єктах. Перший — це академія ВПС у Місраті, де також перебувають сили Туреччини, Італії, США та британської розвідки.

Друга база розташована у місті Завія, неподалік нафтового комплексу Мелліта. Вона має прямий вихід до моря і повністю обладнана для запуску повітряних та морських дронів. Третій об’єкт у Триполі використовується для координації дій.

Атаки на російський «тіньовий флот»

Саме з бази в Мелліті українські військові атакують російські судна, що намагаються обійти санкції. 4 березня 2026 року вони вдарили по російському газовозу Arctic Metagaz, який перевозив скраплений газ до Єгипту.

Експерти підтверджують, що судно було уражене українським морським дроном Magura V5. Безпілотник влучив у машинне відділення, що призвело до швидкого затоплення відсіку та блокування корабля.

Це не перша подібна операція. Ще 19 грудня 2025 року український безпілотник успішно атакував російський нафтовий танкер Qendil за 250 кілометрів від узбережжя Лівії.

Що отримує Лівія в обмін

В обмін на надання територій для баз, українські експерти проводять інтенсивні навчання для лівійських військових, зокрема навчають їх керувати безпілотниками.

У довгостроковій перспективі угода також передбачає продаж української зброї та масштабні вітчизняні інвестиції в нафтовий сектор Лівії.

Нагадаємо, під час звернення до парламенту Великої Британії в Лондоні президент України Володимир Зеленський наголосив, що світ потребує нової системи безпеки, здатної випереджати загрози. За його словами, Україна вже сьогодні створює необхідні технології.