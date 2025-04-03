Одна з країн НАТО анонсував великий пакет військової допомоги Україні

Данія анонсував великий пакет військової допомоги Україні / © pixabay.com

Реклама

В Данії анонсували 25-й пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд крон (970 млн доларів), що фінансуватиметься коштом Українського фонду протягом 2025-2027 років.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Основні напрямки підтримки — протиповітряна оборона, артилерія та військово-повітряні сили України.

Реклама

«Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», — зазначив голова Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що цей пакет допомоги «посилить бойову міць України».

«Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку», — заявив Расмуссен.

У 2025–2027 роках Данія виділить 1,4 млрд крон для передачі Україні артилерії та боєприпасів. Також кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони, підтримку коаліції безпілотників та розвиток ІТ-коаліції.

Окрім цього, фінансування передбачає інвестиції в українську оборонну промисловість, враховуючи успішний досвід «данської моделі».

Данія протягом кількох років продовжить фінансування, щоб підтримати поточні зусилля із заохочення союзників робити внески за цією моделлю.

«Данська модель» показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад», — підкреслив міністр оборони Данії.

Нагадаємо, Білецький пояснив, без чого буде дуже складно.