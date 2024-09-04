Одна з країн НАТО готується до нападу РФ і нарощує військове виробництво – подробиці

Росія – це загроза для всього Заходу.

Одна з європейських країн, а саме Естонія, як і інші держави Заходу, усвідомлює реальну загрозу РФ та не відкидає напад.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, країни Альянсу повинні бути готові до того, що Росія може напасти.

"Ми не можемо цього виключати, якщо це правильне слово. Тому, звісно, ми повинні бути готові до цього. Зрештою, ми фактично це вже бачили", – сказав міністр.

Ханно Певкур зазначив, що падіння уламків БпЛА в Румунії та російські ракети на території Польщі не є класичним "нападом на НАТО", адже ціллю всіх цих атак була Україна, але і країни Альянсу мають бути готові.

Естонський міністр заявив, що Росія – це загроза, і не лише для Естонії, але й для всього Заходу.

"А коли є загроза, то має бути наша відповідь на неї. Шукаючи цю відповідь, треба усвідомлювати: єдине, що розуміють росіяни, – це мова сили", – сказав він.

За словами очільника Міноборони, в Естонії нарощують військове виробництво і збільшили витрати на оборону до понад три відсотки ВВП.

"Тому ми закуповуємо багато боєприпасів. Саме тому ми створили нові регіональні плани для країн НАТО. Це наша відповідь на ту загрозу, яку Росія зараз становить для Заходу", – додав Певкур.

Нагадаємо, розвідка Естонії вже повідомляла, що Кремль вирішив ігнорувати масштабну проблему на Курщині. Після знищення мостів через річку Сейм у росіян виникла дилема – відступити та залишити для ЗСУ нові території або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху.

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