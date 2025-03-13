Одна з країн НАТО оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія передасть Україні 28-й за ліком пакет військової допомоги на суму близько 200 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає пресслужба фінського Міноборони.

"Як і в минулому, зміст пакета допомоги не розкривається в деталях. Однак можна сказати, що цього разу він включає, зокрема, артилерійські боєприпаси, в яких нині існує велика потреба", — підкреслив міністр оборони Фінляндії.

Хяккянен заявив, що у Фінляндії є широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні.

"Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки", — зазначив міністр оборони Фінляндії.

Також під час зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Фінляндії підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері оборонного співробітництва. Документ передбачає поглиблення співпраці у виробництві боєприпасів, дослідженнях та обміні інформацією.

Нагадаємо, у Фінляндії пояснили, чому не можуть направити миротворців до України.

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