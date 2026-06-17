Одна з країн НАТО скасувала заборону на ядерну зброю: що це означає

НАТО / © Associated Press

Реклама

Фінляндія внесла зміни до законодавства, що дозволяють імпорт, транспортування, постачання та володіння ядерною зброєю на території країни у разі потреби для національної оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що відповідне рішення ухвалив парламент країни: 125 депутатів проголосували «за», 61 — «проти». Ця зміна правил спрямована на посилення оборонного потенціалу країни в умовах сучасних безпекових викликів та інтеграцію Фінляндії в оборонну архітектуру НАТО.

Реклама

Попри ухвалення закону, в уряді наголошують, що наразі Фінляндія не планує розміщувати ядерні озброєння на своїй території. Основна мета кроку — забезпечити можливість повноцінного використання ядерних засобів стримування Альянсу для захисту держави.

«Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії», — зазначив міністр оборони Антті Хакканен, охарактеризувавши цей захід як важливий для безпеки країни.

Зазначимо, що законодавство Фінляндії приведено у відповідність до правил більшості членів НАТО, до складу якого країна офіційно приєдналася у 2023 році через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цей крок відображає ширшу тенденцію в Європі щодо перегляду політики стримування.

Окрім цього, Гельсінкі розглядає можливість долучення до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення французького ядерного потенціалу стримування на європейські країни. Остаточне рішення щодо цього питання очікується восени.

Реклама

Голосування в парламенті супроводжувалося дискусіями. Опозиційні партії висловили незадоволення процесом ухвалення рішення, зауваживши, що уряду не вдалося досягти необхідного в таких питаннях широкого парламентського консенсусу.

Нагадаємо, Литва готова розмістити на своїй території американську ядерну зброю та навіть розглянути зміну конституції заради цього. Відповідні переговори зі США вже тривають.

Новини партнерів