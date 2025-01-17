Одна з країн НАТО відреагувала на ініціативу з відправлення військ до України

В Латвії зазначили, що розмови про миротворчу місію можуть бути актуальними лише після укладання мирної угоди між Росією та Україною

Латвія поки стримано висловлюється щодо можливості відправлення своїх військових до України в рамках миротворчої місії.

Про це повідомило видання LSM.lv.

Міністр оборони країни Андріс Спрудс зазначив, що розмови про таку миротворчу місію можуть бути актуальними лише після укладання мирної угоди між Росією та Україною, оскільки наразі немає конкретних передумов для її реалізації.

"Місії різні. Просто наразі про якусь конкретну місію в Україні говорити рано. Наразі немає такого формату, таких прямих передумов. На той момент, коли ми досягнемо таких передумов чи формату, тоді ми зможемо говорити про наступні кроки", - зазначив Спрудс.

Міністр закордонних справ Латвії Баїба Браже утримався від коментарів щодо можливості участі Латвії в миротворчій місії в Україні.

Однак наразі питання обговорюється на міжнародних форумах, де розглядаються різні сценарії забезпечення миру, зокрема — як це вплине на безпеку країн-учасниць та як гарантувати захист миротворців.

Колишній командувач Національних збройних сил Латвії Раймондс Граубе вважає, що Латвія повинна бути готовою брати участь у такій місії.

"Передусім, цю можливість потрібно розглядати, у цьому немає сумнівів. Ми завжди повинні пам'ятати, що, беручи участь у таких операціях, ми очікуємо, що в схожих ситуаціях отримаємо аналогічну допомогу. Це дуже сильне і важливе послання. Ми не можемо тільки чекати допомоги для себе і не приходити на допомогу іншим, кому вона потрібна", - зазначив військовий.

Водночас Граубе, як і Браже, зауважив, що з подібними заявами не варто поспішати, оскільки існує багато невизначених аспектів.

"Тут ускладнюючим фактором є — на яких умовах? Це мандат ООН, НАТО чи коаліції? І найневизначеніший момент — умови мирної угоди, бо вона може бути укладена лише після припинення бойових дій, інакше ми виявимося залученими до війни. Питання про миротворчу місію в Україні став актуальним кілька днів тому, коли президент України Володимир Зеленський визнав, що це питання обговорювалося з Балтійськими партнерами", — підкреслив Граубе.

За його словами, якщо буде укладено мир чи перемир'я з участю міжнародних миротворців, рішення щодо участі Латвії в місії буде прийнято на Раді національної безпеки та в Кабінеті міністрів, а остаточне слово про відправку контингенту матиме Сейм.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс готовий обговорити питання введення литовських військ до України, якщо Київ звернеться з таким проханням до західних країн.

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