- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 2 хв
Одна з країн НАТО встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією та Білоруссю (фото)
Литва посилила захист кордону з Росією та Білоруссю, використавши так звані «зуби дракона».
Литва цього тижня розпочала розміщення протитанкових загороджень на низці закритих прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.
Про це повідомила пресслужба Литовської армії.
«Цього тижня військові інженерного батальйону полковника Юоза Віткауса встановили засоби посилення охорони кордону на ряді недіючих литовських прикордонних контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю та Росією: „зуби дракона“ розміщені на недіючих пунктах Шумсько, Лаворишке, Райгард, Латежері прикордонних контрольно-пропускних пунктах з Білоруссю, а також на невикористовуваному прикордонному контрольно-пропускному пункті в Романшиках з Росією та в деяких інших місцевостях», — йдеться в повідомленні
У Міноборони Литви наголошують: це не пов’язано з російсько-білоруськими навчаннями «Запад». Загородження є частиною великого плану зміцнення рубежів, щоб фізично унеможливити в’їзд ворожої техніки. Уряд анонсував подальше укріплення й інших ділянок кордону.
Нагадаємо, Кремль здійснює гібридну кампанію безпосередньо проти країн НАТО. Використовує перешкоди GPS і намагається підірвати військову логістику на території країн Альянсу.