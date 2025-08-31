ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
528
Час на прочитання
2 хв

Одна з країн НАТО встановила "зуби дракона" на кордоні з Росією та Білоруссю (фото)

Литва посилила захист кордону з Росією та Білоруссю, використавши так звані «зуби дракона».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
На кордоні Литви з'явилися «зуби дракона». Фото: Литовська армія

На кордоні Литви з’явилися «зуби дракона». Фото: Литовська армія

Литва цього тижня розпочала розміщення протитанкових загороджень на низці закритих прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю та Росією.

Про це повідомила пресслужба Литовської армії.

«Цього тижня військові інженерного батальйону полковника Юоза Віткауса встановили засоби посилення охорони кордону на ряді недіючих литовських прикордонних контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю та Росією: „зуби дракона“ розміщені на недіючих пунктах Шумсько, Лаворишке, Райгард, Латежері прикордонних контрольно-пропускних пунктах з Білоруссю, а також на невикористовуваному прикордонному контрольно-пропускному пункті в Романшиках з Росією та в деяких інших місцевостях», — йдеться в повідомленні

У Міноборони Литви наголошують: це не пов’язано з російсько-білоруськими навчаннями «Запад». Загородження є частиною великого плану зміцнення рубежів, щоб фізично унеможливити в’їзд ворожої техніки. Уряд анонсував подальше укріплення й інших ділянок кордону.

На кордоні Литви з’явилися «зуби дракона». Фото: Литовська армія

На кордоні Литви з’явилися «зуби дракона». Фото: Литовська армія

Нагадаємо, Кремль здійснює гібридну кампанію безпосередньо проти країн НАТО. Використовує перешкоди GPS і намагається підірвати військову логістику на території країн Альянсу.

