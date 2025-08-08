Одна з країн почала відмовляти українцям у постійному притулку

Велика Британія стикається з величезним навантаженням на міграційну систему

Від початку року Велика Британія почала масово відмовляти українцям у наданні постійного притулку. У своїх рекомендаціях Міністерство внутрішніх справ зазначає, що західні регіони України є достатньо безпечними, і на цій підставі відхиляє заяви.

Про це пише BBC.

Це не означає, що українці мають негайно залишити країну: їхні візи можна подовжити на півтора року. Але для людей це означає ще більше невизначеності — і неможливість забезпечити майбутнє в країні, яка за роки війни на батьківщині стала для багатьох новим домом.

Британський уряд запустив програму Homes for Ukraine («Домівки для України») в середині березня 2022 року, у перший рік війни. Вона дозволяла українцям, які не мали жодних зв’язків із Великою Британією, отримати запрошення від спонсорів — британських громадян, які були готові прийняти у своєму домі тих, хто тікає від війни.

Українці, які прибули за цією програмою, отримували право на три роки працювати й навчатися, користуватися державною медициною, отримувати соціальні виплати та щонайменше шість місяців жити у своїх спонсорів.

Від початку запуску програми до березня 2025 року, коли оприлюднили останню статистику, до Великої Британії прибули близько 165 тисяч українців.

Від самого початку запуску української програми уряд Великої Британії підкреслював, що це тимчасовий захід, який дає можливість перечекати війну в безпечному місці.

«Ми завжди чітко заявляли, що програми, пов’язані з Україною, не є способом імміграції до Великої Британії. Це відповідає прагненню уряду України, якому потрібно, щоб його громадяни повернулися й допомогли відбудовувати країну, коли це стане безпечно», — йдеться в офіційних документах.

Попри це, формально в українців, які хотіли залишитися, був шанс: у Великій Британії можна отримати постійний дозвіл на проживання після десяти років легального перебування в країні.

Але в листопаді 2024 року Міністерство внутрішніх справ (Home Office) змінило міграційні правила відповідно до своєї початкової обіцянки, даної українцям: навіть якщо хтось проживе понад десять років за українською програмою, ця людина не зможе претендувати на постійний дозвіл на проживання.

Тому деякі українці вирішили податися на постійний статус іншим шляхом. Одним із таких варіантів є статус біженця, який надається у разі ймовірного переслідування за одним із п’яти критеріїв, визначених Женевською конвенцією 1951 року: раса, релігія, національність, політичні переконання або належність до певної соціальної групи.

