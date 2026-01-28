Одна з країн подовжила тимчасовий захист для українців: що відомо

Українці / © Getty Images

Уряд Республіки Молдова офіційно подовжив термін дії тимчасового захисту для громадян України до 1 березня 2027 року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ країни.

За повідомленням міністерства, нинішні власники статусу зможуть продовжити його через спеціальну онлайн-заявку. Новий механізм спрямований на забезпечення стабільності та безперервного доступу українців до медичних послуг, освіти та працевлаштування.

Процедура та терміни подання заявок

За повідомленням міністерства, на відміну від попередніх років, коли статус продовжувався автоматично, на наступний період запроваджується обов’язкова реєстрація в електронній системі. Особи, які вже мають тимчасовий захист, повинні подати онлайн-заявку в період з 1 лютого по 30 квітня 2026 року.

У разі дотримання всіх законодавчих умов статус оновлять в інформаційній системі автоматично. А термін дії посвідчення продовжиться без необхідності особистого візиту до державних установ. Якщо ж людина не подасть заявку у визначений термін, дію захисту припинять. Через це доведеться подати нову заяву для відновлення статусу.

Реєстрація неповнолітніх та безпекові заходи

У міністерстві встановили окремі правила для підлітків під тимчасовим захистом. Неповнолітні особи, яким у період з 1 березня 2023 року по 1 січня 2026 року виповнилося 14 років, мають обов’язково з’явитися до Генерального інспекторату з питань міграції.

Основна мета візиту — збір біометричних даних, зокрема здача відбитків пальців. Запровадження електронного механізму також дозволить молдовській владі актуалізувати дані про кількість переміщених осіб, оскільки значна частина українців уже залишила територію республіки.

Поточна ситуація з біженцями в країні

За офіційними даними міністерства, з березня 2023 року понад 87 тисяч українців подали запити на отримання тимчасового захисту в Молдові. Серед них близько 20 тисяч складають діти.

Міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін зауважила, що таке рішення сприятиме ефективному управлінню державними ресурсами та підтриманню безпеки. Наразі в країні продовжують роботу 18 центрів тимчасового розміщення загальною місткістю 1 111 місць, які на сьогодні заповнені на 82%.

Тимчасовий захист для українців у інших країнах

Нагадаємо, Греція подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік — до 4 березня 2027 року.

У Польщі готують зміни для українців. Уряд країни розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.

У Чехії заявили про намір переглянути правила тимчасового захисту для українців. Політики говорять про скорочення пільг, правозахисники застерігають від наслідків.

Раніше зазначалося, що статус тимчасового захисту базується на рішенні Ради ЄС від 2022 року, ухваленому через повномасштабне вторгнення Росії. У червні 2025 року Європейська Рада офіційно продовжила дію цього механізму ще на рік — до 4 березня 2027 року.

До слова, станом на кінець листопада 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мають 4,33 мільйона осіб, які виїхали з України через російську агресію. Порівняно з попереднім місяцем кількість отримувачів захисту зросла на 30,6 тисячі осіб, що становить 0,7%.