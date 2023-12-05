Одна з країн продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців ще на рік - до березня 2025 року.

Про це заявила голова департаменту міграції Литви Евеліна Ґузінскайте, повідомляє LRT.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Литва видала 46 тисяч електронних посвідок на проживання на підставі тимчасового захисту. Крім того, щодня продовжують реєструватися нові біженці.

Наразі в Литві проживає проживає понад 85 тисяч українців. Вони становлять найбільшу іноземну громаду в країні.

Також читайте СБУ викрила три нові схеми для ухилянтів: затримано керівника районного військкомату

"Однак більшість українців, які приїжджають до Литви, мають труднощі з адаптацією до життя в країні. Багато з них пов'язують своє майбутнє з Україною, тому "‎звикати до життя в Литві не схильні", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Литві від листопада 2023 року збільшився потік біженців з України. За останній тиждень листопада до країни ЄС прибули і зареєструвалися 173 громадян України.

Додамо, Німеччина продовжують приймати біженців, які тікають від війни в Україні, та надають їм допомогу. Українці можуть в’їжджати на територію Німеччини без візи. Однак перебувати в країні без реєстрації дозволено у термін до 90 днів. Далі потрібно подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.