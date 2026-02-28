Одна з країн розкритикувала удари США по Ірану і звинуватила Трампа в ескалації

© Associated Press

Міністр закордонних справ Оману Бадр Албусаїді відреагував на американо-ізраїльські удари по Ірану, закликаючи США не втручатися в конфлікт. на Близькому Сході.

Про це він написав у соцмережі Х.

Зауважимо, цього тижня Бадр Албусаїді був посередником у переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, “активні та серйозні переговори знову були підірвані».

«Це не служить ні інтересам Сполучених Штатів, ні справі глобального миру. Я закликаю США не втягуватися далі. Це не ваша війна», - наголосив він.

Нагадаємо, 26 лютого у Женеві відбулися перемовини між представниками США та Ірану. The Wall Street Journal повідомило, що американська сторона наполягала на тому, шо Тегеран має ліквідувати три основні ядерні об’єкти — у Фордо, Натанзі та Ісфахані, а також передати Штатам увесь наявний запас збагаченого урану. Втім, Іран відкинув вимогу щодо передачі запасів урану за кордон

Згодом очільник МЗС Оману Албусаїді висловив оптимізм щодо можливості угоди та заявив, що Іран пішов на суттєві поступки та погодився відмовитися від запасів збагаченого урану. З його слів, наявні запаси збагаченого урану будуть «перероблені до найнижчого можливого рівня» та «перетворені на паливо». За його словами, цей процес «буде незворотним».