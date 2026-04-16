Одна з країн ускладнить в’їзд на свою територію
17 квітня переправа Орлівка — Ісакча не працюватиме від 08:00 до 14:00 через технічні роботи.
У пункті пропуску «Ісакча» на кордоні з Румунією тимчасово призупинять роботу поромної переправи «Орлівка — Ісакча».
Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.
Як повідомляє румунська сторона, 17 квітня там проводитимуть технічне обслуговування гідротехнічної споруди. У зв’язку з цим рух порому буде зупинено від 08:00 до 14:00.
Пасажирів закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи перетину кордону.
Після завершення робіт переправа відновить роботу у звичайному режимі.
