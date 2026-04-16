Одна з країн ускладнить в’їзд на свою територію

Румунія

У пункті пропуску «Ісакча» на кордоні з Румунією тимчасово призупинять роботу поромної переправи «Орлівка — Ісакча».

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Як повідомляє румунська сторона, 17 квітня там проводитимуть технічне обслуговування гідротехнічної споруди. У зв’язку з цим рух порому буде зупинено від 08:00 до 14:00.

Пасажирів закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту та за можливості обирати альтернативні шляхи перетину кордону.

Після завершення робіт переправа відновить роботу у звичайному режимі.

